De Gleb Stolyarov; Euronews Travel com Reuters

Os proprietários dos jatos estão a trocar a Riviera Francesa e as Seychelles pelo Dubai e pela Turquia.

PUBLICIDADE

Nos dois anos que antecederam a guerra na Ucrânia, um Boeing 737 privado ligado ao oligarca russo Vladimir Yevtushenkov atravessou o mundo, visitando a Riviera Francesa, as Maldivas e as Seychelles, bem como capitais mundiais e centros financeiros.

Este ano, em vez dos tradicionais parques de diversões dos ricos, o jato visitou uma mão-cheia de vezes os antigos Estados soviéticos Quirguistão, Cazaquistão e Bielorrússia, bem como a China, segundo os dados de localização de voos do Flightradar24.

Num sinal das limitações e do alcance das sanções ocidentais em vigor desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, alguns dos ricos e poderosos da Rússia estão a encontrar formas de manter os seus jatos pessoais no ar, segundo a agência noticiosa Reuters. Mas as restrições limitaram drasticamente os locais onde os aviões podem viajar.

Onde é que os viajantes russos estão sujeitos a sanções?

Vários dos jatos privados repatriados estavam associados a políticos e figuras proeminentes do mundo dos negócios, de acordo com duas fontes seniores da indústria da aviação russa, que não estavam autorizadas a falar com os meios de comunicação social e falaram sob condição de anonimato.

Jurisdições como Aruba e a Ilha de Man, onde alguns dos jatos estavam anteriormente registados, respeitam as sanções ocidentais. Este facto dificultou a obtenção de seguros, combustível e licenças para os aviões de propriedade russa que voam com as suas bandeiras, disse uma das fontes.

A colocação dos aviões sob a bandeira russa permite-lhes voar de e para países que não impuseram uma proibição de voo ou onde os viajantes individuais não são sancionados, incluindo a Turquia e o Dubai.

Apesar destas manobras, mais de metade da frota russa de jatos privados e executivos, cerca de 400, continua retida no estrangeiro ou foi vendida, estimou a mesma fonte.

O número total de jatos executivos sob bandeira russa é agora de 145, contra 97 no início de março de 2022, de acordo com a lista.

Devido às sanções, os aviões russos estão proibidos de entrar na União Europeia de 27 países, para onde os oligarcas russos voavam frequentemente em negócios e lazer e onde muitos dos seus jatos privados estavam registados antes da guerra.

Como é que os proprietários de jactos russos estão a contornar as sanções de viagem?

Ambas as fontes do setor da aviação, que organizam e gerem jatos executivos, afirmaram que alguns proprietários de jatos estão a voar da Rússia para a Turquia ou para os Estados da ex-União Soviética e depois fretam outros aviões para aeroportos da UE, desde que os indivíduos não estejam sujeitos a sanções pessoais.

Esta prática ocorre pelo menos uma vez por semana, acrescentou uma das fontes, sem dar exemplos específicos.

De acordo com os dados aduaneiros, alguns dos aviões repatriados estão ligados a empresas estatais e a líderes empresariais que apoiaram o Presidente Vladimir Putin na guerra na Ucrânia ou que estão associados a ele.

Os dados aduaneiros mostram que a maioria dos aviões privados repatriados após o início da guerra regressaram à Rússia vindos de países ex-soviéticos, bem como dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia.

Tal como no caso do Boeing ligado a Yevtushenkov, os outros aviões repatriados evitaram atravessar o espaço aéreo da UE e mantiveram-se em países considerados amigos da Rússia, segundo os dados do Flightradar24.

Os proprietários de jatos privados viram as suas asas cortadas após a invasão da Ucrânia

Entre o início de 2020 e a invasão da Ucrânia, o Boeing de Yevtushenkov fez várias viagens para a Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Maldivas, e uma para a Croácia, República Checa e Seychelles, segundo os dados do Flightradar24.

Também viajou 105 vezes na Rússia, 17 em França, oito em Itália, nos Emirados Árabes Unidos e na Letónia, cinco na Grã-Bretanha e quatro na Turquia.

Após o início da invasão, o avião voou entre aeroportos da Turquia, Emirados Árabes Unidos, Omã e Cazaquistão durante o resto de 2022, sem nunca atravessar o território da UE. Efectuou apenas 14 viagens durante esse período.

De acordo com o registo de aeronaves da Rússia, publicado no site da Rosaviatsiya em agosto, o jato foi registado sob a bandeira russa no final de dezembro.

PUBLICIDADE

Os dados aduaneiros mostram que foi oficialmente importado para a Rússia a 30 de dezembro de Bishkek, a capital do Quirguistão, ex-membro da União Soviética, após o que os seus voos se limitaram em grande parte à Rússia.

Até agora, em 2023, voou 47 vezes dentro da Rússia e nove vezes para o Cazaquistão, o Quirguistão, a Bielorrússia e a China.