Sul místico da Sérvia: Cidade do Diabo e fontes termais curativas

Neste episódio de Balkan Trip, exploramos as maravilhas e lendas naturais do sul da Sérvia.
Começamos a nossa viagem na Cidade do Diabo, onde mais de 200 figuras de pedra únicas formadas pela erosão cativam os visitantes com o seu charme misterioso e folclore fascinante. De acordo com a tradição local, estas formações foram criadas por uma maldição demoníaca num casamento.
Nas proximidades, duas fontes de água incomuns - a Água do Diabo, conhecida pela sua acidez extrema, e a Fonte Vermelha, rica em ferro - aumentam a mística da região. A região também abriga spas conceituados, como Prolom Banja e Lukovska Banja, famosos pelas suas águas termais curativas, convidando os viajantes a relaxar e rejuvenescer.