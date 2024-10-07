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Sul místico da Sérvia: Cidade do Diabo e fontes termais curativas

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Sul místico da Sérvia: Cidade do Diabo e fontes termais curativas
Direitos de autor  euronews
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Neste episódio de Balkan Trip, exploramos as maravilhas e lendas naturais do sul da Sérvia.

Começamos a nossa viagem na Cidade do Diabo, onde mais de 200 figuras de pedra únicas formadas pela erosão cativam os visitantes com o seu charme misterioso e folclore fascinante. De acordo com a tradição local, estas formações foram criadas por uma maldição demoníaca num casamento.

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Nas proximidades, duas fontes de água incomuns - a Água do Diabo, conhecida pela sua acidez extrema, e a Fonte Vermelha, rica em ferro - aumentam a mística da região. A região também abriga spas conceituados, como Prolom Banja e Lukovska Banja, famosos pelas suas águas termais curativas, convidando os viajantes a relaxar e rejuvenescer.

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