Vídeo. Ioga com leitões: Como fazer exercício de forma divertida

no comment

Copiar/colar o link embed do vídeo:

Se um dos objetivos do ioga é conseguir um máximo de concentração, essa é uma meta difícil de atingir para os participantes nestas aulas de ioga no estado norte-americano do Massachussets. É que, além dos habituais humanos, há três leitões a participar nas aulas, o que naturalmente tira um pouco a concentração. Em compensação, fazer ioga torna-se assim muito mais divertido...