Vídeo. Milhares celebram o primeiro nascer do sol de verão em Stonehenge

Milhares de pessoas reuniram-se na sexta-feira em Stonehenge, no condado de Wiltshire, sudoeste de Inglaterra, para assistir ao primeiro nascer do sol do verão.

O solstício de verão ocorre na metade superior da Terra, quando o hemisfério norte está mais inclinado em direção ao Sol.

Este acontecimento natural marca o dia mais longo e a noite mais curta do ano.

Stonehenge foi construído numa planície varrida pelo vento, por etapas, com início há 5.000 anos.

A sua origem e objetivo permanecem um mistério, embora o círculo de pedra se alinhe com o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol no solstício de inverno, atraindo multidões de espiritualistas.