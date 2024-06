A "doodle art" é uma técnica artística muito popular nos dias que correm, que consiste em desenhar pequenas figuras que se encaixam umas nas outras. Nesta técnica, Sam Cox, também conhecido por "Mr. Doodle", é um dos mestres.

O Sketch London, um dos restaurantes mais na moda de Londres, não quis deixar passar a oportunidade e convidou Mr. Doodle a decorar as paredes. Os clientes podem agora apreciar a sua obra, que cobre inteiramente as paredes do acesso à casa-de-banho