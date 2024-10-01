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Ataque deixou um rasto de destruição
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Vídeo. Ataque israelita nos subúrbios de Beirute destrói vários edifícios

Últimas notícias:

É o mais recente de uma série de ataques nos subúrbios sul de Beirute, depois dos que mataram 18 pessoas, incluindo o líder do Hezbollah Hassan Nasrallah.

Ataques aéreos israelitas nos subúrbios a sul de Beirute, durante a noite de terça-feira, destruíram vários edifícios.

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Durante a semana passada, os ataques aéreos israelitas no subúrbio de Dahiyeh, a sul da capital libanesa, mataram pelo menos 18 pessoas, incluindo o líder do grupo Hezbollah, Hassan Nasrallah, e várias outras altas figuras do movimento.

Nas últimas semanas, os ataques israelitas atingiram o que os militares dizem ser milhares de alvos do Hezbollah em grande parte do Líbano.

Os ataques também atingiram edifícios onde viviam civis e espera-se um aumento do número de baixas.

Os ataques mataram mais de mil pessoas no Líbano nas últimas duas semanas, quase um quarto das quais eram mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Mais de 5000 pessoas ficaram feridas.

Os ataques aéreos obrigaram mais de 118.000 pessoas a abandonar as suas casas no Líbano desde 23 de setembro, principalmente no sul, segundo o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU.

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