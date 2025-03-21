Vídeo. Depressão Martinho provoca alertas de cheias e danos generalizados em Espanha

Os serviços de emergência espanhóis pediram "máxima cautela" nas áreas ao redor das seções não canalizadas do Rio Manzanares. Este março já foi confirmado como o mais chuvoso já registado, e Madrid está a caminho de quebrar os recordes de precipitação anual.
Na Galícia, a tempestade causou mais de 400 incidentes durante a noite. Ventos que atingiram 166 km/h derrubaram árvores e arrancaram telhados.
Enquanto isso, na Andaluzia, rajadas poderosas causaram estragos na cidade costeira de El Rompido, Cartaya, danificando casas e terraços de restaurantes.
As autoridades espanholas permanecem em alerta máximo enquanto Martinho continua a açoitar o país.