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Uma furgão é fotografado sendo arrastado pela enchente em Casasola, Málaga, Espanha, na terça-feira, 18 de março de 2025.
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Vídeo. Depressão Martinho provoca alertas de cheias e danos generalizados em Espanha

Últimas notícias:

As autoridades em Madrid emitiram um aviso para possíveis inundações à medida que a depressão Martinho traz fortes chuvas à capital espanhola.

Os serviços de emergência espanhóis pediram "máxima cautela" nas áreas ao redor das seções não canalizadas do Rio Manzanares. Este março já foi confirmado como o mais chuvoso já registado, e Madrid está a caminho de quebrar os recordes de precipitação anual.

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Na Galícia, a tempestade causou mais de 400 incidentes durante a noite. Ventos que atingiram 166 km/h derrubaram árvores e arrancaram telhados.

Enquanto isso, na Andaluzia, rajadas poderosas causaram estragos na cidade costeira de El Rompido, Cartaya, danificando casas e terraços de restaurantes.

As autoridades espanholas permanecem em alerta máximo enquanto Martinho continua a açoitar o país.

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