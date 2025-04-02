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ATUALIZAÇÃO - Oito feridos, incluindo três crianças, em ataque de drone russo em Kharkiv
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Vídeo. Ataques de drones russos em Kharkiv fazem oito feridos, incluindo três

Últimas notícias:

A segunda maior cidade da Ucrânia foi atingida por drones que fizeram vários feridos e deram origem a incêndios.

Os ataques russos contra Kharkiv, durante a noite, feriram oito pessoas, incluindo três crianças, disse o governador regional Ihor Terekhov na quarta-feira.

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Quinze ataques de drones atingiram a cidade, danificando edifícios civis e industriais e causando destruição generalizada em áreas residenciais, tendo pelo menos 20 casas ficado danificadas. Os bombeiros foram vistos a combater grandes incêndios nos locais afetados.

De acordo com a Ucrânia, a Rússia realizou 101 ataques aéreos em todo o país, utilizando mais de 1.800 drones para atingir unidades militares e áreas residenciais.

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