Vídeo. Narizes vermelhos e sapatos grandes enchem ruas do Peru

Realizado todos os anos a 25 de maio, o desfile do Dia do Palhaço no Peru homenageia o palhaço Tony Perejil, que faleceu em 1987. Esta celebração reúne artistas de todo o país.
Os participantes competem por prémios em categorias como traje, maquilhagem, atuações e improvisação, atraindo grandes multidões todos os anos.
O evento realiza-se há mais de três décadas, tendo apenas sido suspenso em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.
Para Renato Pichigua, conhecido como Manchita, este é mais do que um espetáculo: “Nascemos para fazer isto. O riso das crianças, os aplausos, é isso que nos motiva”.