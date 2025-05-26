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Um palhaço participa nas celebrações do Dia Nacional do Palhaço em Lima, Peru, no domingo, 25 de maio de 2025
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Vídeo. Narizes vermelhos e sapatos grandes enchem ruas do Peru

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Dezenas de palhaços calçados com sapatos compridos, de rostos pintados e vestidos com trajes coloridos desfilaram pelas ruas de Lima, capital do Peru, no domingo.

Realizado todos os anos a 25 de maio, o desfile do Dia do Palhaço no Peru homenageia o palhaço Tony Perejil, que faleceu em 1987. Esta celebração reúne artistas de todo o país.

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Os participantes competem por prémios em categorias como traje, maquilhagem, atuações e improvisação, atraindo grandes multidões todos os anos.

O evento realiza-se há mais de três décadas, tendo apenas sido suspenso em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.

Para Renato Pichigua, conhecido como Manchita, este é mais do que um espetáculo: “Nascemos para fazer isto. O riso das crianças, os aplausos, é isso que nos motiva”.

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