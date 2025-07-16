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Destroços, escombros e um carro danificado jazem numa rua após inundações causadas por chuvas na área de North Plainfield, N.J., terça-feira, 15 de julho de 2025
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Vídeo. Nova Jérsia inicia recuperação após cheias mortais

Últimas notícias:

As autoridades confirmaram que duas pessoas morreram em Plainfield, Nova Jérsia, quando o seu carro foi arrastado por inundações repentinas durante uma forte tempestade.

Apesar da rápida resposta das equipas de emergência, ambas as vítimas foram declaradas mortas no local, segundo um comunicado das autoridades locais.

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O governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, confirmou as mortes na terça-feira, afirmando que ocorreram na mesma cidade onde outras duas mortes relacionadas com a tempestade aconteceram no início deste mês.

Inundações repentinas atingiram áreas de Nova Iorque, Nova Jérsia e Pensilvânia, imobilizando veículos e encerrando estradas principais. O Aeroporto Newark Liberty registou mais de 170 cancelamentos de voos enquanto a região iniciava os esforços de recuperação.

A maioria dos alertas e avisos de inundações repentinas expirou com o afastamento da chuva.

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