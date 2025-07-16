Vídeo. Nova Jérsia inicia recuperação após cheias mortais

Apesar da rápida resposta das equipas de emergência, ambas as vítimas foram declaradas mortas no local, segundo um comunicado das autoridades locais.
O governador de Nova Jérsia, Phil Murphy, confirmou as mortes na terça-feira, afirmando que ocorreram na mesma cidade onde outras duas mortes relacionadas com a tempestade aconteceram no início deste mês.
Inundações repentinas atingiram áreas de Nova Iorque, Nova Jérsia e Pensilvânia, imobilizando veículos e encerrando estradas principais. O Aeroporto Newark Liberty registou mais de 170 cancelamentos de voos enquanto a região iniciava os esforços de recuperação.
A maioria dos alertas e avisos de inundações repentinas expirou com o afastamento da chuva.