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Bandeiras turcas decoram uma praça. 05.03.2019
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Vídeo. Festival de Desportos e Cultura em Bafra, Turquia, começa

Últimas notícias:

O 6.º Festival Internacional de Desportos de Natureza e Cultura de Kapikaya começou na sexta-feira na cidade costeira de Bafra, no norte da Turquia, atraindo entusiastas de atividades ao ar livre de todo o país.

Decorre até 27 de julho e inclui parapente, escalada, corridas de ciclismo e desportos aquáticos. O programa é destinado a amantes de aventura e natureza.

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Autoridades locais afirmam que o evento é uma oportunidade crucial para promover o potencial turístico de Bafra, destacando o património cultural e as paisagens naturais da região de Kapikaya.

Com visitantes nacionais e internacionais presentes, os organizadores esperam que o festival consolide a reputação de Bafra como um destino em crescimento para o turismo de natureza e desportos ao ar livre.

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