Vídeo. Festival de Desportos e Cultura em Bafra, Turquia, começa

Decorre até 27 de julho e inclui parapente, escalada, corridas de ciclismo e desportos aquáticos. O programa é destinado a amantes de aventura e natureza.
Autoridades locais afirmam que o evento é uma oportunidade crucial para promover o potencial turístico de Bafra, destacando o património cultural e as paisagens naturais da região de Kapikaya.
Com visitantes nacionais e internacionais presentes, os organizadores esperam que o festival consolide a reputação de Bafra como um destino em crescimento para o turismo de natureza e desportos ao ar livre.