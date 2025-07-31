Vídeo. Portugal enfrenta grandes incêndios durante calor intenso de verão

Mais de 3.500 operacionais, apoiados por mais de 1.100 veículos e 26 aeronaves, foram mobilizados para conter os incêndios. Os focos mais graves foram registados em Arouca e Ponte da Barca, onde o terreno difícil e os ventos instáveis têm dificultado o progresso.
Em Ponte da Barca, habitações estiveram em perigo na noite de quarta-feira e foram realizadas evacuações. Em Arouca, as chamas espalharam-se para o município vizinho de Cinfães.
Os incêndios florestais são comuns em Portugal durante os meses de verão. Em 2024, pelo menos cinco mortes foram diretamente ligadas aos incêndios e dezenas de pessoas ficaram feridas.