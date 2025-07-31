Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
RESIDENTES EVACUADOS ENQUANTO BOMBEIROS AINDA COMBATEM INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL
No Comment

Vídeo. Portugal enfrenta grandes incêndios durante calor intenso de verão

Últimas notícias:

Portugal está a combater vários incêndios nas regiões norte e centro, enquanto as altas temperaturas e os ventos fortes continuam a dificultar os esforços de combate às chamas em todo o país.

Mais de 3.500 operacionais, apoiados por mais de 1.100 veículos e 26 aeronaves, foram mobilizados para conter os incêndios. Os focos mais graves foram registados em Arouca e Ponte da Barca, onde o terreno difícil e os ventos instáveis têm dificultado o progresso.

Em Ponte da Barca, habitações estiveram em perigo na noite de quarta-feira e foram realizadas evacuações. Em Arouca, as chamas espalharam-se para o município vizinho de Cinfães.

Os incêndios florestais são comuns em Portugal durante os meses de verão. Em 2024, pelo menos cinco mortes foram diretamente ligadas aos incêndios e dezenas de pessoas ficaram feridas.

