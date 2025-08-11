Vídeo. Nepal realiza primeira marcha do Orgulho após cortes de financiamento

A comunidade LGBTQ+ viu muitos centros de apoio fecharem após a administração Trump começar a desmantelar os programas humanitários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, deixando milhares de pessoas sem assistência.
O ativista Simran Sherchan afirmou que a comunidade mantém a esperança de encontrar financiamento alternativo para reiniciar os serviços.
O Nepal tem feito progressos significativos nos últimos anos, tornando-se uma das primeiras nações da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a proibir a discriminação com base na orientação sexual na sua constituição de 2015. Os EUA foram um dos principais doadores para a campanha.