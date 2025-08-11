Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Os participantes preparam-se para participar na Parada do Orgulho em Catmandu, Nepal, no domingo, 10 de agosto de 2025
No Comment

Vídeo. Nepal realiza primeira marcha do Orgulho após cortes de financiamento

Últimas notícias:

Centenas de pessoas desfilaram por Catmandu, este domingo, numa marcha anual do Orgulho no Nepal. Esta foi a primeira marcha deste género realizada desde uma grande redução no financiamento internacional.

A comunidade LGBTQ+ viu muitos centros de apoio fecharem após a administração Trump começar a desmantelar os programas humanitários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, deixando milhares de pessoas sem assistência.

O ativista Simran Sherchan afirmou que a comunidade mantém a esperança de encontrar financiamento alternativo para reiniciar os serviços.

O Nepal tem feito progressos significativos nos últimos anos, tornando-se uma das primeiras nações da Ásia a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a proibir a discriminação com base na orientação sexual na sua constituição de 2015. Os EUA foram um dos principais doadores para a campanha.

