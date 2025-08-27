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FESTIVAL - Festival anual de pipas na costa do Mar Negro da Bulgária
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Vídeo. Bulgária acolhe festival anual de papagaios na costa do Mar Negro

Últimas notícias:

Papagaios de diferentes formas e cores voam sobre a costa do Mar Negro na Bulgária, com o regresso do Festival Internacional de Papagaios Via Pontica a Varvara e Sinemorets.

O festival de papagaios da Bulgária, que celebra a quinta edição em Varvara e a sexta em Sinemorets, segue a antiga rota de migração das aves ao longo da costa. Esta tradição atrai visitantes de toda a Europa, todos os anos.

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Polvos gigantes, ursos e aves flutuaram sobre as praias, enquanto equipas de acrobacias deslumbraram o público com coreografias.

Além do espetáculo, o evento promove a conservação de aves e oferece workshops, música e atividades para famílias. O festival de duas semanas termina a 7 de setembro, em Shabla.

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