Vídeo. Bulgária acolhe festival anual de papagaios na costa do Mar Negro

O festival de papagaios da Bulgária, que celebra a quinta edição em Varvara e a sexta em Sinemorets, segue a antiga rota de migração das aves ao longo da costa. Esta tradição atrai visitantes de toda a Europa, todos os anos.
Polvos gigantes, ursos e aves flutuaram sobre as praias, enquanto equipas de acrobacias deslumbraram o público com coreografias.
Além do espetáculo, o evento promove a conservação de aves e oferece workshops, música e atividades para famílias. O festival de duas semanas termina a 7 de setembro, em Shabla.