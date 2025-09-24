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Danos visíveis após um colapso de estrada perto do Hospital Vajira em Banguecoque.
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Vídeo. Buraco gigante abre-se em Banguecoque após colapso de estrada

Últimas notícias:

Uma secção de estrada em Banguecoque colapsou na quarta-feira, criando uma cratera que perturbou o trânsito. Infraestruturas ficaram danificadas e as pessoas que se encontravam na área circundante foram obrigadas a retirar-se.

O governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, relatou que três veículos ficaram danificados após a formação do burcaco gigante, mas que não se registaram vítimas. Segundo o mesmo, o colapso está provavelmente ligado à construção de uma estação de metro subterrânea.

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O incidente derrubou postes de eletricidade, rompeu canos de água e cortou uma estrada de quatro faixas em frente a uma esquadra de polícia, provocando cortes de energia e água.

Vídeos mostraram carros a recuar à medida que a estrada cedia, enquanto um hospital nas proximidades fechou os seus serviços de ambulatório durante dois dias. As autoridades ordenaram a evacuação de vários edifícios e alertaram que as fortes chuvas durante a época das monções poderiam agravar os danos.

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