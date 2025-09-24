Vídeo. Buraco gigante abre-se em Banguecoque após colapso de estrada

O governador de Banguecoque, Chadchart Sittipunt, relatou que três veículos ficaram danificados após a formação do burcaco gigante, mas que não se registaram vítimas. Segundo o mesmo, o colapso está provavelmente ligado à construção de uma estação de metro subterrânea.
O incidente derrubou postes de eletricidade, rompeu canos de água e cortou uma estrada de quatro faixas em frente a uma esquadra de polícia, provocando cortes de energia e água.
Vídeos mostraram carros a recuar à medida que a estrada cedia, enquanto um hospital nas proximidades fechou os seus serviços de ambulatório durante dois dias. As autoridades ordenaram a evacuação de vários edifícios e alertaram que as fortes chuvas durante a época das monções poderiam agravar os danos.