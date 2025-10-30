Vídeo. Países Baixos: alegria nas sedes de D66 e GreenLeft na noite eleitoral

Apoiantes de partidos dos Países Baixos reagiram na noite de quarta-feira à divulgação de uma sondagem à boca das urnas, publicada imediatamente após o encerramento da votação.
A sondagem indicou que o D66, de centro-esquerda, surgiria como o maior partido, com 27 mandatos, mais 18 do que nas eleições de 2023.
O Partido para a Liberdade de Geert Wilders era apontado a perder 12 mandatos, ficando com 25, segundo a emissora pública NOS.
A empresa de sondagens Ipsos disse que a sondagem foi realizada em 65 locais de votação e envolveu cerca de 80 000 eleitores, usando uma metodologia que tem produzido resultados muito próximos dos resultados finais em anteriores eleições nos Países Baixos.