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Tornado violento no Brasil mata seis e fere mais de 400
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Vídeo. Brasil: drone capta destruição generalizada após tornado mortal

Últimas notícias:

Imagens de drone captam o rescaldo de um tornado violento no sul do Brasil que matou seis pessoas e feriu mais de 400.

Imagens captadas por drone mostram devastação generalizada no sul do Brasil após um tornado violento ter varrido o estado do Paraná, matando seis pessoas e ferindo mais de 400.

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Com ventos superiores a 250 km/h, a tempestade arrasou casas e deixou uma pessoa desaparecida, levando à declaração de emergência.

Equipas de resgate continuam a procurar entre os escombros, enquanto hospitais tratam dezenas de feridos graves, num dos piores desastres meteorológicos na região em anos.

Nas redes sociais, o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade para com as vítimas.

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