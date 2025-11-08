Vídeo. Brasil: drone capta destruição generalizada após tornado mortal

Imagens captadas por drone mostram devastação generalizada no sul do Brasil após um tornado violento ter varrido o estado do Paraná, matando seis pessoas e ferindo mais de 400.
Com ventos superiores a 250 km/h, a tempestade arrasou casas e deixou uma pessoa desaparecida, levando à declaração de emergência.
Equipas de resgate continuam a procurar entre os escombros, enquanto hospitais tratam dezenas de feridos graves, num dos piores desastres meteorológicos na região em anos.
Nas redes sociais, o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestou solidariedade para com as vítimas.