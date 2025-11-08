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Irão vai cortar abastecimento de água em Teerão à noite à medida que escassez histórica se agrava
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Vídeo. Irão corta água em Teerão à noite por escassez histórica a agravar-se

Últimas notícias:

Governo do Irão poderá cortar o abastecimento de água à noite em Teerão, face à pior escassez em décadas, com barragens em mínimos históricos

Avisou o ministro da Energia do Irão que as autoridades poderão reduzir a pressão da água a zero durante algumas noites em Teerão, numa altura em que a cidade enfrenta uma crise hídrica crescente.

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Diz o presidente, Masoud Pezeshkian, que as albufeiras que abastecem a capital desceram para os níveis mais baixos em 60 anos, com algumas a reter menos de 10% da capacidade.

Teerão, com mais de nove milhões de habitantes, cumpre o sexto ano consecutivo de seca, o que ameaça tanto o abastecimento de água potável como a produção de energia hidroelétrica.

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