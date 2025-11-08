Vídeo. Irão corta água em Teerão à noite por escassez histórica a agravar-se

Avisou o ministro da Energia do Irão que as autoridades poderão reduzir a pressão da água a zero durante algumas noites em Teerão, numa altura em que a cidade enfrenta uma crise hídrica crescente.
Diz o presidente, Masoud Pezeshkian, que as albufeiras que abastecem a capital desceram para os níveis mais baixos em 60 anos, com algumas a reter menos de 10% da capacidade.
Teerão, com mais de nove milhões de habitantes, cumpre o sexto ano consecutivo de seca, o que ameaça tanto o abastecimento de água potável como a produção de energia hidroelétrica.