Vídeo. Espanha: colisão de comboios faz 39 mortos e dezenas de feridos

Um comboio de alta velocidade descarrilou, invadindo a via ao lado, acabando por colidir com uma outra composição que seguia no sentido oposto.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

O acidente aconteceu no domingo, no sul de Espanha. As autoridades apontam para, pelo menos, 39 vítimas mortais e mais de 150 feridos.

O comboio, que seguia entre Málaga e Madrid, saiu da sua via, embatendo num comboio que seguia de Madrid para Huelva, segundo o operador ferroviário espanhol Adif.

Estão em curso as operações de resgate, referiu a Adif, adiantando que dezenas de feridos foram transportados para seis hospitais.

Segundo a chefe regional da Proteção Civil, em declarações ao Canal Sur, María Belén Moya Rojas, o acidente ocorreu numa zona de difícil acesso.

O resgate das vítimas aconteceu em condições difícieis, nomeadamente a reduzida visibilidade no local. Residentes locais levaram mantas e água ao local para ajudar as vítimas, acrescentou.