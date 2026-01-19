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Passageiros aguardam no átrio da estação de Madrid no domingo, 18 de janeiro de 2026, após o anúncio da suspensão do serviço devido a um acidente em que dois comboios
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Vídeo. Espanha: colisão de comboios faz 39 mortos e dezenas de feridos

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Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o resultado de uma colisão de comboios no sul de Espanha, que fez, pelo menos, 39 vítimas mortais.

Um comboio de alta velocidade descarrilou, invadindo a via ao lado, acabando por colidir com uma outra composição que seguia no sentido oposto.

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O acidente aconteceu no domingo, no sul de Espanha. As autoridades apontam para, pelo menos, 39 vítimas mortais e mais de 150 feridos.

O comboio, que seguia entre Málaga e Madrid, saiu da sua via, embatendo num comboio que seguia de Madrid para Huelva, segundo o operador ferroviário espanhol Adif.

Estão em curso as operações de resgate, referiu a Adif, adiantando que dezenas de feridos foram transportados para seis hospitais.

Segundo a chefe regional da Proteção Civil, em declarações ao Canal Sur, María Belén Moya Rojas, o acidente ocorreu numa zona de difícil acesso.

O resgate das vítimas aconteceu em condições difícieis, nomeadamente a reduzida visibilidade no local. Residentes locais levaram mantas e água ao local para ajudar as vítimas, acrescentou.

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