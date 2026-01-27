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Vários barcos ficaram totalmente destruídos após a formação de um tornado sobre o rio Aksu, na Turquia, a 26 de janeiro de 2026
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Vídeo. Turquia: tornado atinge Antália e provoca estragos generalizados

Últimas notícias:

Chuvas intensas e ventos fortes provocaram estragos generalizados na província turca de Antália, sobretudo em Aksu e Kumluca, sem registo de vítimas.

Chuvas intensas e ventos fortes varreram a província de Antália, no sul da Turquia, durante a noite, deixando um rasto de danos generalizados.

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A tempestade atingiu com mais força Aksu, onde se formou um tornado sobre a ribeira de Aksu, que arremessou embarcações para terra e despedaçou outras junto às margens. Estufas ruíram, telhados foram arrancados e caíram árvores e linhas elétricas.

Em Kumluca, uma das principais zonas de agricultura em estufa da Turquia, muitas instalações agrícolas foram arrasadas.

Responsáveis locais disseram que decorrem operações de limpeza e confirmaram que, apesar da destruição, não se registaram mortes.

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