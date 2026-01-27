Vídeo. Turquia: tornado atinge Antália e provoca estragos generalizados

Chuvas intensas e ventos fortes varreram a província de Antália, no sul da Turquia, durante a noite, deixando um rasto de danos generalizados.
A tempestade atingiu com mais força Aksu, onde se formou um tornado sobre a ribeira de Aksu, que arremessou embarcações para terra e despedaçou outras junto às margens. Estufas ruíram, telhados foram arrancados e caíram árvores e linhas elétricas.
Em Kumluca, uma das principais zonas de agricultura em estufa da Turquia, muitas instalações agrícolas foram arrasadas.
Responsáveis locais disseram que decorrem operações de limpeza e confirmaram que, apesar da destruição, não se registaram mortes.