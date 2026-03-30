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Foguetão lunar Artemis II da NASA encontra-se na Plataforma de Lançamento 39-B do Centro Espacial Kennedy ao nascer do sol de domingo, 29 de março de 2026
No Comment

Vídeo. Artemis II prepara lançamento da primeira viagem à Lua em 53 anos

Últimas notícias:

O comandante Reid Wiseman e a sua equipa chegaram de Houston, dando mais um passo rumo ao lançamento da missão Artemis II.

Chegou de Houston o comandante da Artemis II, Reid Wiseman, acompanhado pelos três colegas de tripulação, assinalando uma etapa importante antes da missão.

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A Artemis II será a primeira missão tripulada da NASA em redor da Lua em várias décadas.

Ao contrário da Apollo 8, a tripulação não entrará em órbita lunar, mas seguirá uma trajetória de ida e volta em torno da Lua antes de regressar à Terra.

A missão, com a duração de 10 dias, deverá terminar com uma amaragem no oceano Pacífico, como parte de um esforço mais amplo para fazer avançar a exploração espacial humana.

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