Vídeo. Artemis II prepara lançamento da primeira viagem à Lua em 53 anos

Chegou de Houston o comandante da Artemis II, Reid Wiseman, acompanhado pelos três colegas de tripulação, assinalando uma etapa importante antes da missão.
A Artemis II será a primeira missão tripulada da NASA em redor da Lua em várias décadas.
Ao contrário da Apollo 8, a tripulação não entrará em órbita lunar, mas seguirá uma trajetória de ida e volta em torno da Lua antes de regressar à Terra.
A missão, com a duração de 10 dias, deverá terminar com uma amaragem no oceano Pacífico, como parte de um esforço mais amplo para fazer avançar a exploração espacial humana.