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Operação tartaruga para protestar contra a subida dos preços dos combustíveis, Paris, França, 30 de março de 2026.
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Vídeo. França: marcha lenta em Paris, transportadoras exigem ajuda nos combustíveis

Últimas notícias:

Transportadores da associação OTRE realizam marcha lenta na via circular de Paris e exigem mais apoios estatais perante a subida dos preços dos combustíveis.

Uma marcha lenta promovida pela Organização de Transportadores Rodoviários Europeus (OTRE) decorre esta segunda-feira na circular de Paris, com os transportadores a exigir apoio face à subida dos preços dos combustíveis.

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Trata-se de uma operação de marcha lenta, e não de um bloqueio total, destinada a pressionar o governo a conceder apoios diretos e a clarificar os mecanismos de ajuda aos combustíveis.

O protesto surge depois de as negociações com os ministros terem ficado bloqueadas. A OTRE afirma que as medidas em vigor são insuficientes para as empresas de transporte rodoviário de mercadorias, confrontadas com margens cada vez mais reduzidas.

São esperadas novas ações nos próximos dias, também fora de Paris, enquanto os transportadores avisam que o aumento dos custos está a comprometer a rentabilidade das empresas.

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