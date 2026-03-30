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Corrida de cadeiras de escritório em Kyotanabe, Japão, em 29 de março de 2026
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Vídeo. Japão: Grande Prémio de cadeiras de escritório corre pelas ruas

Últimas notícias:

O Grande Prémio ISU-1, no Japão, é uma corrida de duas horas em cadeiras de escritório, onde equipas revezam pilotos, animam o público e disputam um prémio de 90 quilos de arroz.

Dezenas de concorrentes saíram às ruas do Japão este fim de semana para o Grande Prémio ISU-1, uma prova de resistência de duas horas disputada inteiramente em cadeiras de escritório.

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Equipas de três elementos revezam-se ao longo da corrida, cada uma a tentar completar o maior número possível de voltas antes de o tempo terminar. Inspirada em Le Mans, mas muito menos séria, a competição combina velocidade, equilíbrio e muitas gargalhadas.

Criada em 2010, a série ISU-1 percorre agora o Japão, juntando multidões que aplaudem as equipas enquanto estas deslizam pelas curvas em cadeiras sem qualquer modificação, compradas em lojas.

Os vencedores não levam para casa um troféu, mas sim 90 quilos de arroz, um prémio que encaixa na perfeição no espírito da prova.

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