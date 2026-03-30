Vídeo. Cheias no Cáucaso obrigam milhares a abandonar casas no sul da Rússia

As autoridades decretaram o estado de emergência no Daguestão depois de chuvas torrenciais terem inundado as ruas da capital regional, Makhachkala, danificando casas, veículos e infraestruturas.
O líder regional, Sergey Melikov, afirmou que, em algumas zonas, caíram mais de 50 mm de chuva, um valor invulgarmente elevado nos últimos anos.
O Ministério russo para Situações de Emergência indicou que cerca de 3.000 pessoas foram retiradas, depois das cheias terem cortado o fornecimento de eletricidade a mais de 130 povoações e destruído várias pontes.
A vizinha Chechénia também foi afetada, com centenas de casas inundadas no distrito de Gudermes e cerca de 500 residentes retirados.
Os meteorologistas preveem que a chuva venha a abrandar, mas as operações de recuperação prosseguem em toda a região.