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Ruas de Makhachkala continuam submersas após vários dias de chuva intensa, enquanto moradores e equipas de resgate enfrentam fortes inundações em 29 de março de 2026.
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Vídeo. Cheias no Cáucaso obrigam milhares a abandonar casas no sul da Rússia

Últimas notícias:

Inundações provocadas pelas fortes chuvas obrigaram milhares de pessoas a abandonar as suas casas no sul da região russa do Norte do Cáucaso.

As autoridades decretaram o estado de emergência no Daguestão depois de chuvas torrenciais terem inundado as ruas da capital regional, Makhachkala, danificando casas, veículos e infraestruturas.

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O líder regional, Sergey Melikov, afirmou que, em algumas zonas, caíram mais de 50 mm de chuva, um valor invulgarmente elevado nos últimos anos.

O Ministério russo para Situações de Emergência indicou que cerca de 3.000 pessoas foram retiradas, depois das cheias terem cortado o fornecimento de eletricidade a mais de 130 povoações e destruído várias pontes.

A vizinha Chechénia também foi afetada, com centenas de casas inundadas no distrito de Gudermes e cerca de 500 residentes retirados.

Os meteorologistas preveem que a chuva venha a abrandar, mas as operações de recuperação prosseguem em toda a região.

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