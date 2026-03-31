Vídeo. Irão: ataque dos EUA provoca enorme bola de fogo em Isfahan

Registaram-se fortes explosões e incêndios sobre a cidade iraniana de Isfahan, no centro do país, nas primeiras horas de 31 de março.
Imagens mostram bolas de fogo e colunas de fumo a erguerem-se no céu noturno, com várias explosões visíveis nas zonas em redor. Na cidade localiza-se uma importante base aérea, assim como instalações ligadas ao programa nuclear iraniano.
Os incidentes registam-se num contexto de trocas de ataques entre o Irão, os Estados Unidos e Israel, com relatos de bombardeamentos contra alvos militares e estratégicos.
As autoridades iranianas já tinham comunicado vítimas desde o início do conflito.