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Papa Leão XIV chega a Kilamba, cerca de 30 quilómetros a sul de Luanda, Angola, para presidir à missa de domingo, em 19 de abril de 2026.
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Vídeo. Angola: Papa Leão XIV celebra missa campal gigante

Últimas notícias:

Dezenas de milhares de fiéis assistem a enorme missa campal do Papa Leão XIV nos arredores da capital angolana

Dezenas de milhares de pessoas assistiram a uma grande missa campal celebrada pelo Papa Leão XIV, no domingo, nos arredores da capital angolana, durante a qual deixou uma mensagem de esperança a um país rico em recursos naturais, mas marcado pela pobreza e pela desigualdade.

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Leão chegou a Angola, país de língua portuguesa, no sábado, na terceira etapa de uma intensa viagem africana por quatro países, durante a qual tem condenado a corrupção e o saque dos recursos do continente e já teve um confronto público com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Cerca de 100 000 pessoas assistiram à primeira missa do pontífice em Angola, em Kilamba, a cerca de 30 quilómetros de Luanda, segundo o Vaticano, que citou as autoridades locais.

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