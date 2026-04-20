Vídeo. Angola: Papa Leão XIV celebra missa campal gigante

Dezenas de milhares de pessoas assistiram a uma grande missa campal celebrada pelo Papa Leão XIV, no domingo, nos arredores da capital angolana, durante a qual deixou uma mensagem de esperança a um país rico em recursos naturais, mas marcado pela pobreza e pela desigualdade.
Leão chegou a Angola, país de língua portuguesa, no sábado, na terceira etapa de uma intensa viagem africana por quatro países, durante a qual tem condenado a corrupção e o saque dos recursos do continente e já teve um confronto público com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Cerca de 100 000 pessoas assistiram à primeira missa do pontífice em Angola, em Kilamba, a cerca de 30 quilómetros de Luanda, segundo o Vaticano, que citou as autoridades locais.