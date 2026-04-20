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Pessoas acendem velas numa vigília de oração pelas vítimas de um tiroteio em massa ocorrido mais cedo, domingo, 19 de abril de 2026,
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Vídeo. Comunidade realiza vigília após tiroteio em massa no Luisiana

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Moradores reúnem-se perto do local de um tiroteio em massa em Shreveport, Louisiana, abraçando-se e consolando-se após um pai matar a tiro oito filhos numa explosão de violência doméstica.

Pessoas enlutadas reuniram-se num parque de estacionamento em Shreveport, no estado norte-americano da Luisiana, para homenagear oito crianças mortas a tiro num tiroteio em massa no domingo.

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Um homem da Luisiana matou a tiro oito crianças, incluindo sete filhos, durante um ataque à família, na madrugada de domingo, que se estendeu por duas casas de um bairro de Shreveport.

Duas mulheres, entre as quais a esposa do atirador, mãe das crianças, também foram baleadas e ficaram em estado crítico, segundo Chris Bordelon, porta-voz da Polícia de Shreveport. As autoridades indicaram que as crianças tinham entre os 3 e os 11 anos.

O atirador, identificado como Shamar Elkins, de 31 anos, morreu após uma perseguição policial que terminou quando os agentes abriram fogo sobre ele, de acordo com Bordelon. As autoridades não adiantaram o que poderá ter desencadeado a violência, mas Bordelon afirmou que os investigadores estão convictos de que o tiroteio foi "um incidente exclusivamente de âmbito doméstico".

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