Vídeo. Reino Unido lança paraquedistas em ilha atlântica remota por suspeita de hantavírus

Militares de saúde do Exército britânico lançaram-se de pára-quedas sobre o remoto território de Tristan da Cunha, no Atlântico Sul, onde um dos 221 habitantes apresenta um caso suspeito de infeção por hantavírus.
O doente era passageiro do navio MV Hondius e desembarcou no mês passado.
O Ministério da Defesa britânico informou que uma equipa de seis paraquedistas e dois médicos saltou no sábado de um avião de transporte da Royal Air Force, que largou também oxigénio e equipamento médico.
Tristan da Cunha é o território ultramarino habitado mais remoto do Reino Unido, situado a 2 400 quilómetros da ilha habitada mais próxima, Santa Helena.
O arquipélago de ilhas vulcânicas não tem pista de aviação e é habitualmente acessível apenas de barco, numa viagem de seis dias a partir da Cidade do Cabo, na África do Sul.