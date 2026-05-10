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Médicos do exército britânico saltam de paraquedas na remota ilha de Tristan da Cunha por suspeita de hantavírus
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Vídeo. Reino Unido lança paraquedistas em ilha atlântica remota por suspeita de hantavírus

Últimas notícias:

Militares britânicos lançam de paraquedas médicos e ajuda de emergência em Tristan da Cunha após suspeita de hantavírus num residente

Militares de saúde do Exército britânico lançaram-se de pára-quedas sobre o remoto território de Tristan da Cunha, no Atlântico Sul, onde um dos 221 habitantes apresenta um caso suspeito de infeção por hantavírus.

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O doente era passageiro do navio MV Hondius e desembarcou no mês passado.

O Ministério da Defesa britânico informou que uma equipa de seis paraquedistas e dois médicos saltou no sábado de um avião de transporte da Royal Air Force, que largou também oxigénio e equipamento médico.

Tristan da Cunha é o território ultramarino habitado mais remoto do Reino Unido, situado a 2 400 quilómetros da ilha habitada mais próxima, Santa Helena.

O arquipélago de ilhas vulcânicas não tem pista de aviação e é habitualmente acessível apenas de barco, numa viagem de seis dias a partir da Cidade do Cabo, na África do Sul.

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