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Corredor alemão de ultramaratonas Arda Saatçi atinge a marca dos 500 quilómetros durante a ultramaratona Red Bull Cyborg, na Califórnia, EUA, 9 maio 2026.
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Vídeo. Alemanha: ultramaratonista Arda Saatçi completa desafio de 600 km do Vale da Morte a Los Angeles

Últimas notícias:

O atleta alemão Arda Saatçi completou um desafio de ultramaratona de 600 quilómetros entre o Vale da Morte e Los Angeles, depois de correr mais de 123 horas.

Ultramaratonista alemão Arda Saatçi completou uma corrida de 604,6 quilómetros entre o Vale da Morte e o cais de Santa Monica, em Los Angeles, após mais de 123 horas na estrada.

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A partir de Badwater Basin, o ponto mais baixo dos Estados Unidos, Saatçi percorreu estradas desérticas, autoestradas e troços da histórica Rota 66 antes de chegar à costa do Pacífico, a 10 de maio. O desafio decorreu sob calor extremo, com temperaturas a aproximarem-se dos 40 ºC.

Ao longo da prova, Saatçi enfrentou desidratação, privação de sono e alucinações, o que o obrigou a fazer uma paragem médica ao terceiro dia.

Prosseguiu o desafio apesar de não ter cumprido o objetivo inicial de completar o percurso em 96 horas.

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