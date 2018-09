Perseguição hollywoodesca em aeroporto coloca questões às autoridades francesas

A cena parecia retirada de um filme de ação: Um automóvel em plena pista do aeroporto Saint-Exupéry, em Lyon e uma perseguição policial que acabou na detenção do condutor. Depois da cena, a que muitos assistiram incrédulos na televisão, são muitas as questões a que as autoridades francesas vão ter de responder - nomeadamente, como conseguiu esta pessoa passar por vários perímetros de segurança, passar as portas automáticas do terminal e acabar na pista.

"O trabalho da polícia é fazer uma série de constatações técnicas e só quando isso tiver sido feito, nomeadamente a inspeção do veículo e uma visita ao domicílio do infrator, que vamos poder dar alguma explicação sobre o que sucedeu", diz o procurador de Lyon, Marc Cimamonti.

O carro entrou pelas portas automáticas do Terminal 1 do aeroporto lionês e esmagou a barreira de vidro que leva até à pista.