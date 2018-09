"Breves de Bruxelas": Exercício NATO em paralelo com jogos de guerra da Rússia

Tamanho do texto

A NATO realizou um exercício de policiamento aéreo sobrevoando oito países europeus, esta semana, no momento em que a Rússia realizou jogos de guerra em larga escala.

Em 2014, a Rússia ainda foi convidada para estes exercícios. Entretanto, a cooperação militar foi suspensa desde a intervenção que o país fez na Ucrânia.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia diária, destacamos, ainda que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, esteve presente no terceiro dia do Vostok 2018, os maiores exercícios militares dos útlimos 30 anos no país.

A demonstração militar decorre nas margens do lago Baikal, na região da Buriatia, na Rússia. A participar estão 300 mil soldados russos e os vizinhos: China e Mongólia. No terreno estão 36 mil veículos militares, 1000 aeronaves e duas frotas navais.