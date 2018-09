Campeonato inglês de futegolfe no Tilgate Forest Club

O campeonato de futegolfe de Inglaterra teve mais uma etapa esta sexta-feira no Tilgate Forest Club, em Sussex.

Esta é uma modalidade que combina, claro, futebol e golfe, recorrendo aos pés no lugar dos tacos e a bolas de futebol, pontapeadas por um "green" tendo no alvo buracos com 52 centímetros de diâmetro.

Tal como no golfe, ganha quem precisar de dar menos pontapés para cumprir o trajeto da bola em cada buraco.

Nesta etapa do campeonato inglês o triunfo no quadro masculino coube ao líder da tabela, Ben Clarke, e o prémio incluiu um cheque de 1500 libras (1680 euros). Nas senhoras, Sophie Brown foi a vencedora.

Ambos tinham acabado de regressar de Tóquio após terem ganhado também o torneio de futegolfe do Japão.