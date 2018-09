Rui Vitória pede "arrogância" ao Benfica para travar o Bayern

O treinador do Benfica, Rui Vitória, apelou a que os seus jogadores tenham "arrogância" para acreditar que é possível vencer esta quarta-feira o Bayern Munique, no jogo da primeira jornada do grupo E.

Na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os bávaros, o técnico 'encarnado' não poupou elogios ao adversário, mas vincou a sua confiança nas capacidades da equipa.

"O que pode fazer a diferença: ser uma equipa personalizada, que respeita o adversário, mas ter em alguns momentos a arrogância, num sentido positivo, de querer ganhar o jogo. Depois, sermos concentrados e inteligentes. Isto requer níveis de concentração elevados, mentalidade forte, e depois aproveitar os erros que a equipa contrária pode cometer", afirmou.

Sobre a formação orientada esta época pelo técnico Niko Kovac, Rui Vitória considerou-a "uma das mais fortes da Europa", lembrando que "normalmente chega muito longe" nas competições internacionais.

"É o momento de enfrentarmos um adversário com muita valia, mas com determinação. É uma equipa de enorme qualidade, recheada de jogadores experimentados. Ainda há poucas horas estava observar os jogos que fizemos há uns tempos e amanhã, se calhar, estarão seis, sete, oito dos que jogaram nesses jogos", disse, aludindo ao duelo nos quartos de final da prova em 2015/16.

Por sua vez, Niko Kovac relativizou qualquer sentimento de pressão por fazer a sua estreia pelo Bayern em jogos da Champions.

"Não há essa pressão da estreia. A pressão que existe é a de ser o primeiro jogo da fase de grupos. O primeiro jogo de qualquer competição é sempre importante", frisou o técnico, de 46 anos.

Kovac salientou que a má campanha dos 'encarnados' na última edição deve servir de aviso para o jogo desta quarta-feira.

"No ano passado as coisas não correram tão bem, mas isso não torna as coisas mais fáceis para nós, pelo contrário. Os meus jogadores vão dar tudo em campo", acrescentou, sem deixar de admitir a possível utilização do internacional português Renato Sanches no desafio.

O embate entre Benfica e Bayern, para a primeira jornada do grupo E, está marcado para esta quarta-feira, às 20h00, no Estádio da Luz.