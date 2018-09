Senado americano dá ultimato a acusadora de Kavanaugh

Tamanho do texto

O senador Chuck Grassley, que dirige o comité, utilizou uma rede social para informar Kavanaugh do prolongamento dos prazos já estabelecidos, dizendo esperar que o juiz compreenda a decisão.

O comité judicial do Senado americano exige que a professora universitária que acusa Brett Kavanaugh de tentativa de violação decida até este sábado se vai prestar um testemunho oficial do sucedido.

A nomeação de Kavanaugh iria consolidar o domínio dos conservadores no Supremo Tribunal e uma viragem à direita que poderá durar vários anos.

"Temos de lutar por ele, sem nos preocuparmos com o outro lado. Aliás, as mulheres apoiam-nos, mais ainda do que se pensava", declarou o presidente americano.

A professora universitária está a tentar obter garantias para a audiência no Senado, nomeadamente ao nível da segurança, uma vez que tem alegadamente recebido várias ameaças de morte, tendo já mudado de residência.