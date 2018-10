EUA: Tentativa de intrusão na residência de Fetullah Gulen

Tamanho do texto

A polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, está a investigar uma tentativa de intrusão no complexo residencial do clérigo muçulmano turco, Fethullah Gulen.

Um homem armado, que foi visto a circular nas proximidades, tentou penetrar no interior. Um segurança disparou um tiro de aviso e o intruso fugiu. O clérigo encontrava-se no sem casa.

Fetullah Gulen tem 79 anos e vive nos Estados Unidos há quase duas décadas. Lidera o movimento gulenista, descrito como tendo uma ação religiosa e humanitária.

O presidente turco, Reccep Tayyip Erdogan acusa-o de ter instigado a tentativa de golpe de estado na Turquia em 2016. Gulen nega. O clérigo está na lista dos inimigos públicos do regime turco.

Sem acusar diretamente o governo de Erdogan, a organização "Alliance for Shared Values" sublinha que este incidente surge após o anúncio por parte do porta-voz da presidência turca de operações no estrangeiro contra os apoiantes de Fetullah Gulen.

Ancara continua a reclamar a Washington, a extradição de Fetullah Gulen.