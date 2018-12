Guterres: alterações climáticas "avançam mais rápido do que nós"

António Guterres apelou a governos e investidores para apostarem "numa economia verde e não no cinzento da economia carbonizada".

Guterres: "Estamos em apuros, em grandes apuros, no que diz respeito às alterações climáticas, que estão a avançar mais rápido do que nós. Temos de as apanhar o mais rápido possível, antes que seja demasiado tarde. Para muitas pessoas, regiões e mesmo países, já é uma questão de vida ou de morte."

O mais recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas sublinha que, para concretizar o objetivo ideal do Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento do planeta a um máximo de 1,5 graus Celsius, será preciso reduziras as emissões de CO2 para metade até 2030, em comparação com 2010.