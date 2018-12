Rafael Marques: "Lourenço quer ser padrinho anticorrupção"

Rafael Marques, crítico feroz das políticas que se foram cimentando ao longo de quase quatro décadas em Angola, foi convidado por João Lourenço para um encontro no Palácio Presidencial. O chefe de Estado ouviu as críticas do jornalista de investigação, responsável pelo Maka Angola e prometeu agir. Rafael Marques saiu do encontro "bastante satisfeito" com a "iniciativa de abertura" do presidente.

Rafael Marques, que através do Maka Angola tem denunciado casos de corrupção, textos que o levaram à barra dos tribunais, sublinha o papel do presidente na luta contra este problema crónico em Angola.

João Lourenço pode ser a antítese de José Eduardo dos Santos mas está rodeado pelos menos governantes de outro tempo, lamenta o jornalista. Isso é, para Rafael Marques, sintomático e viu-se no facto de ter sido impedido de se encontrar com o chefe de Estado no dia em que este recebeu outros ativistas dos Direitos Humanos por, alegadamente, o seu nome não constar da lista de convidados.

É preciso tempo para combater os "cancros" que minam a sociedade angolana, acredita o jornalista. Ainda assim as mudanças estão a acontecer.

Mas os problemas em Angola não se resumem à corrupção. A crise na fronteira com a República Democrática do Congo, onde milhares de migrantes do país vizinho se acumulam, fugidos da insegurança no país, precisa de atenção redobrada.

Resolvidas estas, e todas as outras questões, Rafael Marques espera, um dia, poder fechar o capítulo do Maka Angola e dedicar-se a outra das suas paixões, a Literatura. Se a situação no seu país evoluir positivamente.