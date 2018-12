Navio com migrantes da Proactiva Open Arms autorizado a rumar a águas espanholas

Os mais de 300 migrantes a bordo da embarcação, entre os quais se encontra um recém-nascido com um dia, aguardavam no mar Mediterrâneo, sem expectativa, por uma autorização para atracar num porto seguro. De acordo com a agência Reuters serão levados para o porto de Algeciras.

Foram resgatados esta sexta-feira, ao largo da costa líbia, de várias embarcações de borracha. Malta apenas aceitou uma mulher e o respetivo bebé transportados através de um helicóptero da guarda costeira para receber apoio médico.

O ministro italiano do Interior escudou-se na rejeição das autoridades maltesas em receber os migrantes para recusar depois um pedido da ONG para o acolhimento de Itália.

Matteo Salvini disse, através do Twitter, que "os portos italianos estão fechados. Para os traficantes de seres humanos e para os que os ajudam."

O fundador da Proativa Open Arms, Oscar Camps, contra-atacou Salvini através do Twitter e disse que a retórica e as mensagens do ministro italiano do Interior "terão um fim, como tudo na vida." Acrescentou que "os descendentes terão vergonha do faz e diz."