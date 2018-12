Um espetáculo sobre rodas

Tamanho do texto

Há oito anos, uma bala perdida nas costas também deu um tiro nos sonhos de Iraly Yanez. Queria ser bailarina profissional, mas ficou paraplégica para o resto da vida. Agora, a jovem venezuelana vai atrás dos sonhos com a ajuda de uma cadeira de rodas. Uma companhia de dança contemporânea coloca o talento de pessoas com deficiência no centro do palco.

"Andava à procura de fazer algo significativo com a minha vida. Passei por várias etapas, por uma fase de depressão... Não era eu mesma e ainda aprendo coisas todos os dias. Apesar de trabalhar, precisava de encontrar algo que goste, que me motive, algo que me faça sentir que estou a fazer algo importante”, explicou Iraly Yánez.

A AM Danza, de Caracas, trabalha com 50 jovens venezuelanos com limitações físicas. Iraly Yanez juntou-se ao grupo há três meses e já participou num espetáculo. Sonhou, dançou e inverteu o significado de uma limitação física ao fazer o pino numa cadeira de rodas.