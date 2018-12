Apanha ilegal de ameijoa equiparada a tráfico de droga

As ameijoas em questão, essencialmente da variedade japonesa, são apanhadas sobretudo no estuário do rio Tejo, atraindo nomeadamente máfias de tráfico humano. Só em julho deste ano, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras identificou mais de 400 imigrantes clandestinos envolvidos na apanha ilegal da ameijoa nas margens do Tejo.

Ana Moura, inspetora-chefe da ASAE: "Assemelha-se muito ao tráfico de drogas, porque os valores monetários que estão envolvidos são muito semelhantes. E o risco não é tão elevado."