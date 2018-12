Na Austrália continua a vaga de calor com os termómetros a ultrapassar os 49 graus e os bombeiros em alerta por causa do risco de incêndio.

As autoridades pediram à população cuidados redobrados com as altas temperaturas e as praias de Sidney foram invadidas nos últimos dias.

Segundo a agência de meteorologia australiana, as ondas de calor estão a aumentar por causa do aquecimento global.

A vaga de calor deve continuar nos primeiros dias do ano.