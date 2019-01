Jorge Pina: O boxe pode ser uma lição de vida

Pina sabe o que é crescer em "bairros problemáticos" e conhece as dificuldades que estes jovens podem enfrentar, porque lidou em primeira mão com a dependência do álcool e das drogas. O objetivo do trabalho que agora desenvolve é, por isso, claro: "fazer das crianças campeões, não necessariamente na luta ou nos combates, mas na vida".

É no Bairro Alfredo Bensaúde, já na fronteira de Lisboa com Loures, que Jorge Pina passa o tempo que lhe sobra dos treinos no Estádio Nacional. Diz que, apesar de quase cego, hoje vê melhor do que nunca. "Posso dizer que sou um homem mais feliz do que quando via. Porque agora vejo bem tudo o que quero fazer e tudo o que quero desejar para mim e para os outros".