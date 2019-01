Cinco adolescentes morrem em "Escape Room"

Tamanho do texto

O espaço em questão tratava-se de um "Escape Room", jogo bastante popular na Polónia e noutros países da Europa, que consiste em procurar pistas e resolver dilemas para sair de um espaço onde os participantes se encontram fechados.

Só na Polónia há cerca de 1000 salas deste tipo.

Tomasz Kubiak, capitão dos bombeiros de Koszalin, explicou que "todos os 'Escape Rooms', bem como outras salas de jogos e discotecas vão ser inspecionados, com especial atenção para os planos de evacuação e saídas. [Em cada 'Escape Room'] deve haver um moderador capaz de abrir o espaço e deixar os participantes sair. Isso vai ser estritamente controlado".

A procuradoria já abrir uma investigação para apurar as causas do incêndio. O presidente polaco Andrej Duda lamentou a tragédia através de uma mensagem no Twitter.