Violência à Margem de novos protestos dos "coletes amarelos"

No Twitter, a União Nacional de Superintendentes da Polícia francesa publicou uma imagem do agressor, que identificou como sendo um boxeador profissional e que foi também filmado a dar pontapés a um polícia, que se encontrava caído por terra.

Organizadores, participantes nos protestos e membros da população condenam cada vez mais as ações violentas à margem das manifestações.

Em Saint Nazaire, na Bretanha, uma mulher diz que é "pela democracia, pois é preciso dizer quando não estamos de acordo. Mas queimar, bloquear, bater em polícias não faz qualquer sentido".

Centrando-se nas reivindicações, um "colete amarelo" afirma que "as pessoas querem trabalhar. Quando chegam a uma empresa, numa missão temporária, estão motivadas e são levadas a acreditar num contrato permanente, que não se torna realidade".

Segundo números avançados pelo governo francês, 50.000 pessoas participaram nos protestos, maioritariamente pacíficos, que se produziram por todo o país.

Em Paris, as manifestações ficaram também marcadas pela intrusão violenta no ministério do porta-voz do executivo, Benjamin Griveaux, que denunciou uma "ataque inadmissível contra a República".