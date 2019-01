Produção industrial cai na Alemanha

Tamanho do texto

Da Alemanha chega mais um sinal de abrandamento da principal economia europeia. Contra as expectativas, a produção industrial caiu em novembro pelo terceiro mês consecutivo, afetada por riscos externos.

O Ministério da Economia prefere falar em fatores extraordinários, como o número de pontes nesse mês e os problemas da indústria automóvel com os novos padrões de emissões de veículos.

A produção industrial caiu 1,9% face ao mês anterior e 4,7% face a novembro do ano passado.

Houve uma quebra nos bens de produção (-1,8%), nos bens intermediários (1%) e nos bens de consumo (4,1%).

A produção de energia registou uma quebra de 3,1% no penúltimo mês do ano passado, enquanto a construção caiu 1,7%.

Estes dados agravam os receios sobre uma recessão técnica na Alemanha, no último trimestre do ano, mas os analistas dizem que o consumo ainda pode compensar as forças recessivas.

A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a possibilidade de um Brexit sem acordo e um crescimento mais fraco nos mercados emergentes está a travar a produção das empresas germânicas.