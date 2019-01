Ryanair: Tripulação de cabine em Espanha cancela greve

Tamanho do texto

Os sindicatos Sitcpla e USO chegaram a acordo com a companhia aérea irlandesa de baixo custo, que garante "estabilidade do emprego, melhora as condições de trabalho" e prevê "a aplicação da lei espanhola" e não irlandesa nos contratos de trabalho.

A Espanha é o terceiro maior mercado da Ryanair, com 13 dos seus 89 destinos.

Em julho passado, um movimento sem precedentes de greves por parte das tripulações de cabine da Ryanair resultou no cancelamento de 600 voos na Bélgica, Irlanda, Itália, Espanha e Portugal, afetando um total de 100 mil passageiros.