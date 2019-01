Cientistas definem dieta saudável para salvar o planeta

Uma dieta saudável para salvar o planeta. É esta a proposta do primeiro estudo científico à escala mundial sobre o sistema que vai permitir alimentar os 10 mil milhões de pessoas em 2050. Um estudo realizado por 37 cientistas de diversas áreas e oriundos de 16 países, com medidas para salvar o mundo e os humanos que nele habitam.

Johan Rockström, é diretor do Instituto Potsdam para Investigação do Impacto Climático e preside a comissão EAT-Lancet, responsável pelo estudo. "Cientificamente, podemos dizer que temos um sistema alimentar prejudicial para o mundo, é a principal fonte de uma crescente mortalidade prematura, devido a doenças, e de uma menor esperança de vida. Mas também é a causa principal do rápido crescimento dos riscos potencialmente catastróficos para o ambiente. Portanto, mudar para um sistema alimentar saudável e sustentável a nível global é uma necessidade absoluta para as pessoas e para o planeta", afirma