Cristiano Ronaldo a contas com o fisco espanhol

O atacante português, que assinou pelo clube de Turim em julho, deve declarar-se culpado depois de ter feito um acordo no valor de 18,8 milhões de euros com as autoridades fiscais espanholas no verão passado.

No entanto, é improvável que o antigo futebolista do Real Madrid cumpra pena na prisão, já que a lei espanhola estabelece que uma sentença de menos de dois anos possa ser cumprida em liberdade.