Irlanda do Norte investiga suposto carro armadilhado

A polícia está a investigar um alegado carro armadilhado em Londonderry, na Irlanda do Norte.

O veículo explodiu na noite de sábado, no centro da cidade. De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido.

A polícia publicou uma imagem do carro incendiado no twitter e pediu paciência e cooperação aos locais enquanto conduz as primeiras investigações.

Até ao momento este incidente não foi reivindicado e nenhum nome suspeito foi mencionado.

Londonderry, também conhecida como Derry fica a pouco mais de 100 km de Belfast, a capital do país.