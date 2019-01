Djokovic vs Nadal na final do Open da Austrália

Tamanho do texto

Novak Djokovic vai defrontar Rafael Nadal na final do Open da Austrália. O tenista sérvio qualificou-se esta sexta-feira pela sétima vez para a final do torneio australiano, ao derrotar o francês Lucas Pouille em três ‘sets’.

Djokovic só precisou de uma hora e 23 minutos para derrotar Pouille, 31.º do ranking mundial e estreante nas meias-finais de um Grande Slam, por 6-0 no primeiro set e 6-2 nos seguintes.

Se vencer no domingo, em Melbourne, o tenista sérvio, de 31 anos, torna-se recordista de títulos no Open da Austrália, com sete troféus.